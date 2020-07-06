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Три мальчика и одна девочка: в Москве родились четверняшки

Светлана Головина
18:20 06.07.2020
На данный момент малыши чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Евгений Самарин, РИА Новости

В московском Центре планирования семьи и репродукции на свет появились четверняшки - три мальчика и одна девочка, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«У счастливых родителей родились трое сыновей и одна дочка. У детей уже есть имена: Мария, Даниил, Матвей и Арсений», - говорится в сообщении.

Уточняется, что это была естественная беременность, специалисты Центра вели будущую маму с момента зачатия до родоразрешения, после чего женщине было проведено плановое кесарево сечение.

На свет новорожденные появились весом от 1 790 до 1 990 граммов.

«Малыши сразу были помещены в отделение выхаживания новорожденных, где могли находиться совместно с мамой. Около месяца неонатологи центра наблюдали за детьми и помогали им окрепнуть», - подчеркнули в департаменте.

На данный момент малыши чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

Отмечается, что, по мировой медицинской статистике, подобное встречается редко - одна беременность на 700 тысяч.

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