«Буду молиться за тебя»: Ван Дамм выразил соболезнования в связи со смертью Нурмагомедова-старшего

Актер Жан-Клод Ван Дамм отреагировал на смерть отца российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа. Он выразил свои соболезнования и огорчение по поводу того, что не был лично знаком с заслуженным тренером.

«Брат, мне не довелось встретиться с тобой, но я всегда восхищался твоим жизненным путем. Я буду молиться за тебя», - написал Ван Дамм в своем Instagram.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля от осложнений, вызванных коронавирусом. В числе выразивших соболезнования в связи с этим были президент России Владимир Путин, глава Чечни Рамзан Кадыров и глава UFC Дана Уайт.