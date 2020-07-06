В акватории Байкала произошло землетрясение

В акватории Байкала на границе Иркутской области с Бурятией зафиксировали землетрясение магнитудой в 4,7 балла. По данным регионального МЧС РФ, оно оказалось малозаметным для местных жителей.

«Эпицентр находился в 25 километрах северо-восточнее населенного пункта Выдрино. Толчки ощущались незначительно, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - сообщили в ведомстве.

В МЧС также напомнили, что в целом землетрясения магнитудой до пяти баллов не причиняют вреда, но также, во избежание возможных народных волнений, связанных с подземными толчками, всегда следует руководствоваться сообщениями о происходящем только из официальных источников.