Самолеты Балтфлота наносят удар по «земле»: кадры учений

Экипажи самолетов Су-24 и Су-30СМ морской авиации Балтийского флота уничтожили командные пункты, бронетехнику и живую силу условного противника в ходе учения в Калининградской области.

Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer - «Фехтовальщик») - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности.

Создан для уничтожения наземных и надводных целей в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью. Первый в боевой авиации СССР всепогодный самолет. Получил боевое крещение в афганской, чеченских и других войнах. Задействован российскими ВКС для борьбы против террористов в Сирии.

Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации.

Создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой. При этом наличие одного такого самолета давало колоссальное преимущество, а кроме того, позволяло исключить самолет ДРЛО из боевых порядков. Первый полет истребитель совершил в 1989 году, а в 1992 году начато его серийное производство. Су-30СМ - модификация самолета для российских ВКС.