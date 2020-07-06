Автобус с 16 пассажирами перевернулся в Красноярском крае

Автобус с пассажирами перевернулся в Красноярском крае. По предварительной информации, в салоне находились 16 человек, двое из которых пострадали, сообщается на сайте МЧС РФ.

«К ликвидации ДТП привлекалось 12 человек и 4 единицы техники, 7 человек и две единицы техники от МЧС», - передает ведомство

ДТП произошло в Уярском районе на 942 километре трассы Р-255. Рейсовый автобус направлялся из Красноярска в Агинское. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.