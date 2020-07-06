Бывший украинский футболист Василенко арестован в Москве по делу о шпионаже

В Москве украинскому экс-футболисту Василию Василенко предъявлено обвинение в шпионаже в пользу своей родины.

«Сотрудники ФСБ России при участии российских правоохранительных органов установили причастность гражданина Украины Василенко Василия Ивановича к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ - шпионаж. Ему предъявлено обвинение», - пишет ТАСС со ссылкой на источник.

На данный момент бывший футболист содержится в одном из СИЗО столицы.

Уточняется, что арест Василенко был проведен еще в октябре 2019 года. На тот момент обвинение было предъявлено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ - «Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов». Весной 2020 года его переквалифицировали на шпионаж.

Украинский защитник с 1992 года по 2001 год играл в «Таврии» из Новотроицкого, «Торпедо» из Мелитополя и «Дружбе» из Бердянска.