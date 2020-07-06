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«Колоссальная потеря»: композитор Журбин о смерти Эннио Морриконе

Светлана Головина
16:49 06.07.2020
Итальянский композитор скончался в возрасте 91 года утром 6 июля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Matteo Nardone, Keystone Press Agency, Globallookpress

Заслуженный деятель искусств России, композитор Александр Журбин назвал утрату Эннио Морриконе колоссальной потерей и отметил, что его творчество будет жить с нами вечно.

«От всей души сожалею, что он от нас ушел. Но то, что он сотворил за свои 60 лет творения, - это грандиозный памятник киномузыки, и я думаю, что его музыка надолго его переживет», - сказал композитор «Звезде».

Журбин отметил, что музыка Морриконе присутствует не только в фильмах, на кассетах, дисках и спектаклях, она существует как бы в воздухе, сопровождает нас повсюду.

«Я всегда восхищался его невероятной продуктивностью. Он написал порядка 500 саундтреков - это очень много. Никто с ним даже близко не сравнится. Обычно композитор хвастается, когда у него 100 саундтреков, у меня - 65, а он написал 500 - это невероятно! Он был очень талантливый», - добавил Журбин.

По его словам, главным секретом Морриконе являлось то, что он был композитором старой школы - писал ноты, мелодии, гармонии и не прибегал к помощи компьютерных технологий, как это делают современные композиторы.

Эннио Морриконе скончался в возрасте 91 года утром 6 июля из-за осложнений после перелома бедра.

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