«Композитор с большой буквы»: Раймонд Паулс об Эннио Морриконе

Народный артист СССР Раймонд Паулс назвал Эннио Морриконе, который умер 6 июля, композитором с большой буквы.

«Величайший композитор. Он оставил великолепные образцы. Мелодия запоминается в кино, как звучит его музыка. Это громадная сила мелодии, музыки. Это итальянцам характерно, у него выдающиеся образцы фильмов», - в комментарии «Звезде» отметил он.

Паулс выразил сожаление, что итальянский композитор умер. Предварительной причиной смерти названы осложнения после перелома бедра Морриконе.

Морриконе написал музыку более чем к 450 фильмам, в том числе кассовым картинам «Хороший, плохой, злой» Серджио Леоне и «Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино. За свою длительную карьеру он получил два «Оскара», три «Грэмми», четыре «Золотых глобуса», шесть BAFTA и множество других наград.