Коклюшкин ответил на обвинения в оскорблении жены Петросяна

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин, на которого юморист Евгений Петросян подал заявление в прокуратуру из-за слов о его жене Татьяне Брухуновой, прокомментировал случившееся.

«В "Собеседнике" была напечатана статья из двух частей: в первой части я отвечал на вопросы корреспондента, а во второй части (фигурирует. - Прим. ред) человек, который хочет остаться неизвестным. Этот текст стали мне приписывать. Ко мне он не имеет отношения», - объяснил он в комментарии «Звезде».

По его словам, в первой части Коклюшкин рассказывает о Петросяне и Степаненко как о замечательной паре.

«Они давали народу 30 лет смеха, радовали. Пара, которая дарила смех. Кто еще так много работал на эстраде? Только они. На эстраде работать, как в фигурном катании, - партнерша должна быть крепкая», - сказал он.

Во второй части статьи «Собеседника» Коклюшкину приписывается мнение человека, пожелавшего остаться неизвестным, который как раз и высказал мнение в отношении жены Евгения.

Ранее в СМИ появилась информация, что Евгений Петросян подал в суд на сатирика Виктора Коклюшкина за грубое высказывание в адрес своей жены Татьяны Брухуновой. Скандал разгорелся после того, как Коклюшкин в одном из интервью заявил, что Брухунова «не тот человек, который должен быть рядом с Петросяном».