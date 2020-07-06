Масштабная атака: эксперт по кибербезопасности рассказал о мошеннических схемах при пандемии

Эксперт по кибербезопасности рассказал «Звезде» о том, как противостоять возросшему числу случаев интернет-мошенничества во время пандемии коронавируса, когда все вынуждены использовать Сеть как место для покупок. По словам Дмитрия Галова, главная цель жуликов - доступ к данным пользователей или их деньгам.

«Злоумышленники начали создавать в первую очередь фишинговые сайты, которые копировали известные площадки для онлайн-покупок. Только за первый квартал 2020 года количество фишинговых атак резко выросло и доля попыток перехода пользователей на фейковые страницы выросли примерно в два раза - с 9% до 18%», - сообщил Галов.

Специалист отметил, что помимо этого также активизировались подозрительные ресурсы, которые тем или иным способом эксплуатировали тематику коронавируса для продажи фальшивых тестов и средств якобы противодействия инфекции. Галов подчеркнул, что ситуация сама по себе не нова, так как абсолютно любое масштабное мировое событие привлекает злоумышленников.