Путин оценил перспективы открытия границ Европы для россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с открытием иностранных аэропортов для российских туристов остается неясной.



«Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И не ясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков», - сказал президент в ходе беседы с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым, сообщается на сайте Кремля.

Он в свою очередь отметил, что восстановление международных перевозок ожидается к концу марта 2021 года.

Ранее отмечалось, что Москва уже ведет переговоры об открытии границ с некоторыми государствами, но окончательное решение будет сделано, учитывая мнение эпидемиологов.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в мире Россия с 23 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключение составляли только полеты для вывоза граждан. Аналогичные меры были введены и другими странами на фоне пандемии COVID-19.

Министр транспорта Евгений Дитрих 30 июня заявил, что авиаперевозки со странами СНГ и Турцией могут возобновиться в июле. Однако Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа.