Ученые нашли мутации, повышающие риск смерти от COVID-19

В ходе исследования британские ученые установили пять генетических мутаций, которые повышают вероятность летального исхода у зараженных коронавирусом до 13 раз.



Уточняется, данные мутации были обнаружены в четырех генах - ERAP2, BRF2, TMEM181 и ALOXE3. Все они связаны с потерей способности управлять иммунной и стрессовой реакцией на проникновение COVID-19 в организм человека.

За время исследования группа ученых под руководством Джулиана Гау из Лаборатории молекулярной биологии при Британском совете по медицинским исследованиям протестировали на коронавирус почти шесть тысяч участников. Помимо этого, была изучена статистика смертности от COVID-19 в Британии.

В числе исследованных около 1 400 человек перенесли инфекцию, еще 193 скончались.

По результатам работы, ученые смогли сопоставить наборы мелких мутаций между погибшими и выздоровевшими участниками, что позволило им выявить генетические различия, влияющие на риск гибели от коронавируса.

По словам исследователей, данное открытие позволит оценивать эффективность действия разрабатываемых вакцин и лекарств от SARS-CoV-2, пишет РИА Новости.



На данный момент в мире коронавирус был диагностирован у более 11,3 миллиона человек.