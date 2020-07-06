Текущий год войдет в десятку самых теплых за последние 130 лет

Текущий год по средней температуре определенно войдет в десять наиболее жарких в истории российских метеонаблюдений. Первое полугодие 2020, как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, уже возглавило соответствующий список.

Специалист отметил, что, несмотря на рекордные полгода, ставшие самыми теплыми за последние 130 лет, предсказать точную позицию 2020 в погодном топе пока затруднительно.

«На каком месте - сложно пока сказать», - цитируют РИА Новости Вильфанда.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что на территории столицы в первые дни начавшейся недели прогнозируются небольшие локальные осадки и облачная погода с прояснениями.