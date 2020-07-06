Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены
По словам адвоката Петросяна, высказывания сатирика направлены на унижение чести и достоинства Татьяны Брухуновой.
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Евгений Петросян подал в суд на сатирика Виктора Коклюшкина за грубое высказывание в адрес своей жены Татьяны Брухуновой.
Скандал разгорелся после того, как Коклюшкин в одном из интервью заявил, что Брухунова «не тот человек, который должен быть рядом с Петросяном».
«Указанные фразы однозначно являются оскорблениями, так как они направлены на унижение ее чести и достоинства», - рассказал адвокат юмориста Сергей Жорин журналу «СтарХит».
Он уточнил, что в случае, если суд встанет на сторону Петросяна, сатирик будет вынужден заплатить штраф.
Коклюшкин и Петросян ранее вместе выступали на сцене, также сатирик долгое время был соавтором юмориста.