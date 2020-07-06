Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены

Евгений Петросян подал в суд на сатирика Виктора Коклюшкина за грубое высказывание в адрес своей жены Татьяны Брухуновой.

Скандал разгорелся после того, как Коклюшкин в одном из интервью заявил, что Брухунова «не тот человек, который должен быть рядом с Петросяном».

«Указанные фразы однозначно являются оскорблениями, так как они направлены на унижение ее чести и достоинства», - рассказал адвокат юмориста Сергей Жорин журналу «СтарХит».

Он уточнил, что в случае, если суд встанет на сторону Петросяна, сатирик будет вынужден заплатить штраф.

Коклюшкин и Петросян ранее вместе выступали на сцене, также сатирик долгое время был соавтором юмориста.