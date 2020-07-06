«Плохим» водителям придется платить за ОСАГО на 10% больше

Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий - тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения. Проект опубликован на сайте регулятора. Предполагается, что новые правила вступят в силу с 24 августа.

Минимальная и максимальная стоимость обязательной страховки для легкового автомобиля будут различаться более чем в два раза. Если раньше границы коридора составляли 20%, то после изменений они раздвинутся до 30%. По легковым автомобилям юрлиц коридор расширится на 20%, а по машинам такси - на 30%.

«Мы считаем, что в рамках данных изменений мы как раз протестируем индивидуализацию тарифа и позволим страховым компаниям более точно отражать те риски, которые есть у разных групп автомобилистов», - рассказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин в ходе онлайн-конференции.

Также на коэффициент и стоимость полиса будут влиять возраст и стаж водителя, запрещено учитывать такие аспекты, как национальность, языковая и расовая принадлежность водителя, его политические и религиозные взгляды, а также должность.

Ранее в России заработала информационная система ОСАГО, которая централизованно будет собирать, обрабатывать и хранить информацию о полисах. Благодаря автоматизированному сервису страховые компании будут качественнее и быстрее оказывать услуги для автовладельцев.