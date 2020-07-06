«Подвиг твой бессмертен»: обновленный памятник защитникам Кольского Заполярья установили под Мурманском

В этом месте уже был памятник Неизвестному солдату. Во время реставрации поисковики обнаружили останки пятерых солдат времен Великой Отечественной войны. Таким образом выяснилось, что это братская могила, где покоятся погибшие красноармейцы.

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