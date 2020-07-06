Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Подвиг твой бессмертен»: обновленный памятник защитникам Кольского Заполярья установили под Мурманском

Андрей Аркадьев
15:21 06.07.2020
В могиле Неизвестного солдата поисковики нашли останки пятерых советских солдат.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Печенгском районе Мурманской области на братской могиле героев Великой Отечественной войны установили обновленный памятник. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

На мемориале имеется надпись: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Участники церемонии почтили память погибших красноармейцев и возложили венки и цветы.

В этом месте уже был памятник Неизвестному солдату. Во время реставрации поисковики обнаружили останки пятерых солдат времен Великой Отечественной войны. Таким образом выяснилось, что это братская могила, где покоятся погибшие красноармейцы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.07.2020, 18:04
Из-под завалов ТЦ в Кировской области извлекли тела трех человек
Дата06.07.2020, 13:04
Первые корабли прибыли в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде
Дата05.07.2020, 22:28
«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу 2019/2020, обыграв «Краснодар»
Дата06.07.2020, 16:16
Россия готовит танк «Армата» к поставкам на экспорт
Дата30.06.2020, 14:10
Путин: Россия не допустит лжи и фальсификации в отношении подвига советского народа
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:17 ОПК
Вертолеты, истребители и комплексы ПВО: глава ФСВТС рассказал о поставках военной техники Сербии
15:43 В стране и мире
«Плохим» водителям придется платить за ОСАГО на 10% больше
15:24 В стране и мире
Ученые назвали период, на который больные COVID-19 теряют обоняние и вкус
15:21 В стране и мире
Видео
«Подвиг твой бессмертен»: обновленный памятник защитникам Кольского Заполярья установили под Мурманском
14:56 В стране и мире
СМИ: ВМС США «потеряли» одну из восьми стелс-ракет
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Видео
Капот всмятку: опубликованы уникальные кадры краш-теста автомобиля Aurus
Видео
Воспаление лимфоузлов и сепсис: названы симптомы бубонной чумы
Ученые назвали продукт, способный замедлить старение
Опасные для людей гусеницы шелкопряда появились в национальном парке «Куршская коса»
Фадеев рассказал, как сбросил более ста килограммов
«Картошка-мутант» шокировала вернувшуюся с карантина жительницу Франции
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.