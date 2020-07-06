«Подвиг твой бессмертен»: обновленный памятник защитникам Кольского Заполярья установили под Мурманском
В могиле Неизвестного солдата поисковики нашли останки пятерых советских солдат.
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В Печенгском районе Мурманской области на братской могиле героев Великой Отечественной войны установили обновленный памятник. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.
На мемориале имеется надпись: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Участники церемонии почтили память погибших красноармейцев и возложили венки и цветы.
В этом месте уже был памятник Неизвестному солдату. Во время реставрации поисковики обнаружили останки пятерых солдат времен Великой Отечественной войны. Таким образом выяснилось, что это братская могила, где покоятся погибшие красноармейцы.