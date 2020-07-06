СМИ: ВМС США «потеряли» одну из восьми стелс-ракет

Корабль Военно-морских сил Соединенных Штатов Gabrielle Giffords патрулирует побережье без одной стелс-ракеты из установленного на нем комплекта. Сообщается, что боекомплект так и не был пополнен после успешно проведенных учений.

«Гиффордс» способен нести на себе до восьми подобных ракет, однако после того, как в 2019 году экипаж корабля потопил одной из них списанный фрегат, патрулирование Южно-Китайского моря продолжается с одним свободным слотом.

Как сообщает портал The Drive, в ВМС не комментируют данный вопрос. Одним из возможных вариантов отсутствия замены могут быть проблемы во взаимодействии между разработчиком и производителем ракет.

Эксперты издания сочли сложившуюся ситуацию недопустимой и вызывающей вопросы по поводу состояния всей программы данных стелс-ракет в целом.