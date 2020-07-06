«Ненавижу тебя»: суд обнародовал переписку Соколова с убитой аспиранткой

В Санкт-Петербургском городском суде, где проходит выездное заседание Октябрьского районного суда, огласили переписку между историком Олегом Соколовым и его аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой он подозревается. Прокурор заявил, что исходя из переписок с телефонов и компьютеров следует, что отношения у Соколова и Ещенко были напряженными. В частности, аспирантка проявляла ревность, оскорбляла ученого и его детей, говорила о своей ненависти к нему, желала смерти, следует из видеотрансляции заседания.

«Ненавижу тебя и все твое уродливое и тупое семейство», - значится в переписке.

Ранее историк устроил истерику в зале суда 29 июня, и потребовал опубликовать переписку с девушкой. По его словам, она является вещественным доказательством, а также в ней содержатся «чудовищные оскорбления» и «страшные вещи».

Напомним, что Олег Соколов был арестован по подозрению в убийстве его возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко. По версии следствия, осенью 2019 года историк застрелил девушку, а затем попытался избавиться от тела, выбросив останки в реку.