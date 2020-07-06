Дания разрешила достроить «Северный поток - 2» в своих водах

Датское энергетическое агентство (DEA) дало разрешение на достройку «Северного потока - 2» в водах Дании при помощи судов с якорным позиционированием.

До данного решения Дания запрещала использование таких судов из-за того, что они, по мнению регулятора, могут задеть неразорвавшиеся со Второй мировой войны снаряды на дне Балтийского моря.

Отмечается, что строительство не будет возобновлено до 3 августа, когда истечет срок обжалования решения регулятора. В Nord Stream 2 AG подчеркнули, что будут проводить работы в соответствии с позицией страны по вопросу защиты окружающей среды.

Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что экспортный газопровод из РФ в Европу мощностью 55 миллиардов кубических метров газа в год завершен на 93%.