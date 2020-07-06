В Кремле заявили, что Россия продолжит помогать Донбассу

Москва продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Луганской и Донецкой Народных Республик, потому что существенного продвижения урегулирования ситуации на юго-востоке Украины нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что Россия оказывала и продолжает оказывать гуманитарную помощь населению этих двух самопровозглашенных республик, будет продолжать это делать, потому что, к сожалению, по-прежнему мы существенно не приближаемся к моменту урегулирования ситуации на юго-востоке Украины», - констатировал представитель Кремля.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что переговоры политических советников глав государств «нормандской четверки», которые прошли в Берлине, длились около десяти часов. По его словам, говорить о прорыве по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе пока рано.