Ученые назвали период, на который больные COVID-19 теряют обоняние и вкус

У переболевших коронавирусной инфекцией пациентов потеря вкуса и обоняния сохраняется на протяжении месяца, сообщили ученые из Университета Падовы.

В ходе исследования было установлено, что подобное встречается у каждого десятого пациента с COVID-19.

Изменение вкуса и потеря обоняния являются самыми распространенными симптомами с продолжающимся сухим кашлем и лихорадкой.

Помимо этого, исследование показало, что у некоторых пациентов, перенесших коронавирус средней степени тяжести, обоняние и вкус не восстанавливаются и через месяц после выздоровления.

Всего в исследовании приняли участие 187 человек с коронавирусом. Так, у 60% инфицированных появились серьезные проблемы с обонянием и потерей вкуса, у некоторых они исчезли совсем.

«У 55 человек ощущения полностью восстановились, у 46 - улучшились, но не так, как было до инфицирования, а у 12 в течение месяца эти симптомы не исчезли, несмотря на выздоровление», - пишет «Медикфорум».

Отмечается, что у половины пациентов эти ощущения полностью восстановились через месяц после болезни, еще у 40% отмечались заметные улучшения, а у 10% изменений не было совсем.