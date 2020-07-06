«Аэрофлот» планирует восстановить перевозки до уровня 2019 года к декабрю

«Аэрофлот» планирует до декабря восстановить внутренние перевозки до 2019 года. Об этом сообщил глава компании Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Если мы начнем нормально летать, мы для себя делали расчет, мы восстановимся к уровню 2019 года, прошлого года, к декабрю по внутренним перевозкам», - сказал Савельев.

По его словам, относительно зарубежных перевозок, то соответствующего уровня «Аэрофлот» планирует достичь к концу марта слелдющего года.

«Если нам удастся договориться, и мы начнем летать, то реальное восстановление до 80% – к декабрю, и где-то к концу зимнего сезона, а это конец марта следующего года, мы можем достичь уровня 2019 года по именно международным перевозкам», - сказал Савельев.

По официальным данным «Росавиации», в мае 2020 года пассажиропоток упал почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,89 млн против 18,67 в 2019 году).