Эннио Морриконе написал некролог о самом себе

Известный итальянский композитор Эннио Морриконе, который умер сегодня, 6 июля, заранее подготовил некролог о самом себе. Текст некролога представил общественности друг композитора, адвокат Джорджо Ассумма.

«Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной. Но и тех, кто далеко, я приветствую с большой любовью», - говорится в некрологе.

Морриконе попросил провести похороны скромно, без СМИ и большого числа гостей, а также в последний раз выразил свои чувства к жене Марии, любовь к которой скрепляла их союз.

Морриконе написал музыку более чем к 450 фильмам, в том числе кассовым картинам «Хороший, плохой, злой» Серджио Леоне и «Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино. За свою длительную карьеру он получил два «Оскара», три «Грэмми», четыре «Золотых глобуса», шесть BAFTA и множество других наград.