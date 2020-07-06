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Воспаление лимфоузлов и сепсис: названы симптомы бубонной чумы

Светлана Головина
14:28 06.07.2020
По словам специалиста Роспотребнадзора, заболевание наиболее опасно для людей с ослабленным иммунитетом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Marijan Murat, dpa , Globallookpress

Главный симптом бубонной чумы - воспаление лимфоузлов, которое сопровождается покраснением кожи и болезненностью, рассказал академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

«Это увеличение лимфоузла - вокруг поднимается воспаленная красная кожа, гиперемированная, болезненная очень», - рассказал он «Звезде». 

По словам Малеева, в первую очередь данный вид чумы поражает ноги, так как блоха не прыгает высоко и кусает именно нижние части тела.

Существует несколько видов бубонов - подколенный, бедренный и паховый. Инфицированный бубон может лопаться, в результате чего из него возможны выделения.

«У человека может повышаться температура, ему трудно ходить. У ослабленных людей чума может становиться септической. Так, из бубона прорывается в кровь бактерия и вызывает системное воспаление всего организма - сепсис», - отметил эксперт.

Незадолго до этого Малеев сообщил, что опасности распространения бубонной чумы в России нет, однако возможны единичные случаи заражения.

Ранее сообщалось, что на территории Монголии бубонная чума была диагностирована у трех местных жителей.

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