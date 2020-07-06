В банках РФ разрешат использовать водительские права вместо паспорта

На территории России планируется ввести нововведение в сфере банковских услуг. По сообщению ЦБ, новая инициатива предполагает, что ряд операций в отделениях банков можно будет производить, используя вместо паспорта водительские права для подтверждения личности.

Новый, облегченный, способ контроля предполагается ввести для осуществления переводов без открытия счета и обмена валюты. Как указали в Центробанке, водительское удостоверение может в ряде случаев послужить альтернативой паспорту ввиду широкого распространения данного документа и возможности его проверки за счет ресурсов органов исполнительной власти.

Крупные банки России, по данным «Известий», уже осведомлены о готовящихся изменениях процедуры идентификации клиентов. По их словам, нововведение может внести положительные изменения в процесс работы розничных банков. Однако специалисты заметили, что введение упрощенной процедуры может потребовать формирование новой базы данных, а также не подойдет для крупных операций, требующих дополнительных мер безопасности.