В Кремле назвали абсолютной глупостью слова главкома ВМС Украины о подготовке к войне с Россией
По словам Неижпапы, Россия якобы может вторгнуться в Херсонскую область.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютной глупостью слова главкома ВМС Украины Алексея Неижпапы о подготовке к военным действиям против России.
«Это абсолютная глупость. Это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке», - отметил Песков.
Ранее Неижпапа заявил, что Украина готовится к военным действиям против России. По его словам, наша страна якобы может вторгнуться в Херсонскую область.