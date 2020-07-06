Врач рассказала о минусах диеты Максима Фадеева

Врач-диетолог Инна Кононенко выразила мнение, что продюсер Максим Фадеев смог сбросить лишние 100 килограммов при помощи группы специалистов, а не только благодаря употреблению горячей воды.

«Если бы проблема лишнего веса так просто решалась - выпиванием нескольких стаканов воды, - у людей бы не возникало проблем с лишней массой тела», - отметила специалист.

Помимо этого, диетолог не исключила, что Фадеев мог прибегнуть к липосакции или уменьшить размер желудка, однако сам продюсер об этом не заявлял.



Кононенко подчеркнула, что избыточный вес человека связан с нарушениями обмена веществ и после похудения не все эти проблемы исчезнут.

«Масса тела - это только верхушка айсберга из того, что мы видим у людей с нарушением обмена веществ. Соли мочевой кислоты могут откладываться в почках, суставах», - сказала врач в интервью «Московскому комсомольцу».

В частности, подобные проблемы встречаются у 30% обращающихся пациентов.



Также большинство из них находятся в состоянии преддиабета - нарушается водный обмен, увеличивается масса тела, возможно повышение уровня холестерина в крови. С такими же трудностями может столкнуться и Фадеев, считает Кононенко.