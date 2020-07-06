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Эксперты назвали самые дешевые туры по России на середину июля

Светлана Головина
13:26 06.07.2020
На данный момент самая минимальная стартовая цена за путевку на двоих остается у Калининграда.
Эксперты назвали самые дешевые туры по России на середину июля
© Фото: Nikolay Gyngazov, Russian Look, Globallookpress

В ассоциации туроператоров России сообщили, что самый дешевый недельный пакетный тур по стране в середине июля стоит 23 тысячи рублей, стартовые цены на юг России остаются либо на уровне прошлого года, либо ниже.

Сравнительный анализ минимальных цен на турпакеты с вылетом из Москвы 14-18 июля показал, что на данный момент стартовая цена семидневного тура в Сочи на двоих с авиаперелетом и отелем три звезды составляет 28 900 рублей.

«Это почти на 30% ниже, чем в 2018 году - 40 723 рубля. Это объяснимо в том числе существенно усилившейся конкуренцией перевозчиков на направлении и снижением цен на авиабилеты», - уточняется в сообщении.

В то же время минимальная цена подобных туров в Крым оказалась на 10% ниже, чем два года назад.

Однако в сравнении с 2019 годом минимальные цены на недельные туры в Крым, Анапу и Сочи остались прежними.

Отмечается, что по мере развития сезона в этом году стоимость турпутевок будет расти.

Минимальная стартовая цена на заезды 14-18 июля остается у Калининграда - 23 021 рублей на двоих.

Также низкими ценами россиян радует Байкал - от 50 тысяч рублей за недельный тур.

Согласно данным средней стоимости фактически купленных турпакетов на южные направления, россияне предпочитают выбирать более комфортные варианты размещения и питания. В среднем они потратили на путевку по России около 70 тысяч рублей на двоих.

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