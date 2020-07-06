Канье Уэст сообщил о намерении баллотироваться пост президента США

В США обозначился новый претендент на место главы государства - им стал музыкант Канье Уэст. Недавно он сообщил о намерении баллотироваться в президенты Америки в социальных сетях.

«Мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу и объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента США», - написал он.

Поддержку Уэсту незамедлительно выразил другой апологет продвинутой части американского общества - предприниматель Илон Маск. Он оказался одним из первых, кто ответил на сообщение музыканта.

В свете наличия немалого количества разнообразного компромата на главных участников предвыборной гонки Дональда Трампа и Джо Байдена, политические аналитики США отмечают, что противоречивые настроения в обществе могут сыграть на руку Уэсту. Плюс на волне вспыхнувших беспорядков, рэпер вполне сможет успешно заручиться поддержкой темнокожей части населения. Однако при этом также отмечается, что независимые кандидаты еще ни разу не побеждали на американских выборах.