Элайджа Вуд записал обращение в поддержку задержанного кандидата в президенты Белоруссии

Актер Элайджа Вуд, известный по роли хоббита Фродо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», снятой режиссером Питером Джексоном по одноименным романам Джона Толкина, записал видео в поддержку задержанного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико и его сына Эдуарда.

«Сэм из „Властелина колец“ сказал: „В мире есть добро, мистер Фродо, и за него стоит бороться“. Это правда, и я надеюсь, что вы будете здоровы и счастливы», - отметил Вуд.

Актер подчеркнул, что он в курсе ситуации Бабарико и надеется, что их освободят. Обращение, по словам Вуда, попросили записать друзья семьи кандидата в президенты Белоруссии.

Бывшего руководителя Белгазпромбанка и претендента на пост белорусского лидера Виктора Бабарико, а также его сына задержали 18 июня. Они подозреваются в противоправной деятельности и «создании угрозы безопасности страны».