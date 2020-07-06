В Подмосковье с 6 июля откроются детские сады

С понедельника, 6 июля, учащиеся дошкольных организаций в Подмосковье снова начнут посещать данные учебные заведения. В соответствии с рекомендацией главного государственного врача по Московской области, такое распоряжение дал губернатор региона Андрей Воробьев.

Ожидается, что с 6 июля в регионе свои двери откроют более двух тысяч детских садов, в связи с чем будет отменен ранее действовавший на время эпидемии инфекции коронавируса режим «дежурных групп». Для того, чтобы отдать ребенка в дошкольное образовательное учреждение, нужно для начала получить медицинскую справку.

«В детсад будет приглашен медработник, который осмотрит ребенка и выдаст справку. Идти в поликлинику не нужно», - рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Открывшиеся детские сады будут работать в соответствии со стандартными правилами безопасности. Перед тем, как приступить к работе, педагоги пройдут тестирование на COVID-19, а перед посещением дошкольных учреждений детям и педагогам будут измерять температуру. При этом в помещения будут регулярно проводить уборку и дезинфекцию.