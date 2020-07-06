Псковскую журналистку Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма

Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове признал журналистку Светлану Прокопьеву виновной в публичном оправдании терроризма. Ей назначен штраф в размере 500 000 рублей.

В ноябре 2018 года в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» вышла передача, где Прокопьева говорила о теракте в здании ФСБ в Архангельске. Соответствующий текст также опубликовало издание «Псковская лента новостей». Позже материалы были удалены по требованию Роскомнадзора, СМИ оштрафованы, а в отношении Прокопьевой возбуждено уголовное дело.

Взрыв в здании ФСБ в 2018 году устроил несовершеннолетний житель Архангельска. Он погиб, три сотрудника ведомства получили ранения. Произошедшее было характеризовано как теракт.