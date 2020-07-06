Десятки человек погибли в результате оползней в Японии

На юго-западе Японии в результате мощного оползня погибли 42 человека. Еще 11 числятся пропавшими без вести.

Грунт размыло в результате сильных ливней. Поток воды и грязи накрыл жилые кварталы: десятки домов разрушены, затоплены больницы, тысячи зданий остались без света и воды. На дорогах и улицах - мусор, поломанные деревья и перевернутые машины.

Местных жителей эвакуируют во временные убежища: людей размещают в спортивных залах, при этом в целях безопасности на их полы нанесли специальную разметку, чтобы между семьями соблюдалась необходимая дистанция.