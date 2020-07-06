Патриарх Кирилл раскритиковал желание Турции превратить собор Святой Софии в мечеть

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскритиковал желание турецкого руководства превратить храм Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

По его словам, данная инициатива угрожает всей христианской цивилизации.

«Этот собор - один из величайших шедевров христианской культуры, символ для миллионов верующих по всему миру, в том числе для православного населения России. И только сохранение нынешнего, нейтрального статуса храма послужит дальнейшему развитию отношений между народами наших стран», - отметил патриарх.

Помимо этого, против превращения храма Святой Софии из музейного комплекса в мечеть выступили христиане по всему миру.

В то же время в МИД России заявили: Москва рассчитывает, что власти Турции учтут общемировое значение собора, однако в Анкаре считают это внутренним делом государства.

Решение об изменении статуса храма будет принято Реджепом Эрдоганом в ближайшие дни.