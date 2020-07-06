Россияне смогут узнавать о наличии мест в детсадах через Интернет

В России до конца 2020 года дополнительно будет создано почти 100 тысяч мест в детских садах. Узнать о наличии свободного места в детском саду можно будет на портале «Госуслуги», сайт станет единой платформой с информацией обо всех дошкольных учреждениях. Об этом на заседании с вице-премьерами заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

«Родителям, которые хотят устроить своих детей в детские сады, важно в ежедневном режиме узнавать о наличии мест в них, в том числе через сайт государственных услуг», - отметил Мишустин.

По его словам, правительство закрепило правовой статус федеральной информационной системы доступности дошкольного образования. Сведения о местах в яслях и детских садах будут автоматически поступать из регионов на единый ресурс.

Ранее председатель Национального родительского комитета и член Общественной палаты Ирина Волынец предложила освободить малообеспеченные российские семьи от платы за детский сад. Она направила обращение в правительство и Госдуму.