Участники экспедиции РГО достигли вершины горы Ко в Хабаровском крае

Завершилась экспедиция к вершине горы Ко в Хабаровском крае, посвященная 175-летию создания Русского географического общества, в которой приняли участие молодежь региона, представители Хабаровского краевого отделения РГО и Союза фотохудожников России.

Денис Аксютин оказался единственным из 22 членов экспедиции, который смог подняться на вершину горы Ко в Хабаровском крае. Остальные участники похода не дошли всего 200 метров из-за непогоды и остановились на абсолютно плоской вершине горы Столовая.

На подступах к вершине вплоть до июля лежит снег глубиной более полутора метров, а смена погоды происходит чаще обычного, что осложняло восхождение на вершину.

«Гора Ко на аборигенском языке значит “ведьмина гора”, и аборигены старались ее обходить стороной. Есть группы, которые идут и не доходят по каким-то причинам, а есть - вот нам встретился человек, который третий раз заходит на гору за сутки», - рассказал организатор похода Александр Колбин.

На вершине горы Ко участники похода отобрали образцы горной породы, на нитке маршрута отсняли флору и возможную фауну, а также исследовали небольшое озерцо. Также при подъеме на гору Ко участники каждые четыре часа делали замеры температуры воздуха.

Краткий отчет по итогам экспедиции, посвященной 175-летию создания Русского географического общества, а также 110-летию со дня окончания комплексной исследовательской экспедиции Владимира Клавдиевича Арсеньева по исследованию горной области Сихотэ-Алиня с 1908 по 1910 год, будет опубликован на сайте Русского географического общества.