Подразделения армейского корпуса ЧФ отбили атаку «террористов» на военный госпиталь в Крыму
Подразделения армейского корпуса Черноморского флота в ходе учений отразили нападение условных диверсантов на филиал военно-морского клинического госпиталя в Симферополе.
«В ходе отработки практических действий военнослужащие дежурного подразделения провели разведку и блокировали диверсионную группу условного противника до прибытия отряда усиления», - говорится в сообщении пресс-службы ЧФ.
В результате учения все военнослужащие дежурного подразделения справились с поставленной задачей, применив полученные в ходе тренировок навыки отражения нападения и блокирования условных террористов.
На флоте отметили, что по замыслу учения условный противник предпринял попытку проникновения на территорию госпиталя с целью его захвата. После получения сигнала тревоги дежурное подразделение оперативно прибыло к месту обнаружения «диверсантов».