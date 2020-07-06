Роспотребнадзор оценил угрозу бубонной чумы для России

Cоветник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что опасности распространения бубонной чумы в России нет, однако возможны единичные случаи заражения.

Эксперт отметил, что чума - это не коронавирус, так как для нее существуют вакцина и лекарство.

«Единичные случаи не будут вызывать какого-то распространения, местные врачи знают, как работать с чумой. Это не новая инфекция», - сказал Малеев в комментарии РИА Новости.

Помимо этого, специалист напомнил, что в России работают противочумные институт и станции, сотрудники которых ведут отлов сусликов, сурков, мышей и исследуют их на наличие патогена.

Незадолго до этого сообщалось, что бубонная чума была диагностирована у двух жителей Западной Монголии.



Уточняется, что заболевание распространяется через сурков, которых жители Монголии употребляют в пищу, также инфицирование может произойти при разделке туши.