Многомиллионная стая саранчи атаковала Калмыкию
Видео нашествия было опубликовано очевидцами.
© Видео: МОЯ КАЛМЫКИЯ, VK © Фото: МОЯ КАЛМЫКИЯ, VK
В Сети было опубликовано видео настоящего нашествия саранчи на территории Калмыкии.
На кадрах хорошо видно, как многомиллионная стая насекомых заполонила небо и на огромной скорости кружит по степи. Десятки огромных вредителей падают на землю, после чего продолжают перепрыгивать дальше.
По информации очевидцев, атака насекомых произошла в субботу, 4 июля.
Незадолго до этого стало известно, что полчища саранчи атаковали Индию.