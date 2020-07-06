Многомиллионная стая саранчи атаковала Калмыкию

В Сети было опубликовано видео настоящего нашествия саранчи на территории Калмыкии.

На кадрах хорошо видно, как многомиллионная стая насекомых заполонила небо и на огромной скорости кружит по степи. Десятки огромных вредителей падают на землю, после чего продолжают перепрыгивать дальше.

По информации очевидцев, атака насекомых произошла в субботу, 4 июля.



Незадолго до этого стало известно, что полчища саранчи атаковали Индию.