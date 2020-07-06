Массовая драка в Липецке попала на видео

Ночью 5 июля в Липецке произошла массовая драка. Кадры, снятые камерой видеонаблюдения, попали в Сеть.

На кадрах видно, как около 12 молодых людей выясняют отношения на парковке. Один из них разбивает кулаками стекла припаркованного автомобиля.

Как уточняется в подписи к видео, опубликованном сообществом «ВКонтакте», местные жители вызвали полицию, на место драки прибыли три экипажа ППС, но молодые люди успели скрыться.