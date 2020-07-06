Признавшийся в серии убийств подмосковный сантехник найден мертвым в СИЗО

Признавшийся в серии убийств сантехник из подмосковной Каширы найден мертвым в СИЗО.

По версии следствия, мужчина на протяжении десяти лет убивал и насиловал женщин. На допросе он признался в семи убийствах и изнасилованиях. Позже сантехник признал вину по еще двум подобным случаям.

По предварительным данным, он умер от удушения. Следствие проводит проверку на предмет возможной халатности сотрудников СИЗО, передает РИА Новости.