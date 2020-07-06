СМИ: названа причина смерти Эннио Морриконе

Причиной смерти итальянского композитора Эннио Морриконе стали осложнения после перелома, который он получил в результате падения.

Уточняется, что накануне Морриконе был госпитализирован в одну из римских больниц с переломом бедра.



По информации телекомпании Rai, похороны композитора будут закрытыми.

Эннио Морриконе скончался утром, 6 июля.

Наибольшую известность итальянский композитор получил, как автор саундтреков для культовых фильмов, среди которых «Хороший, плохой, злой» и «Омерзительная восьмерка» Тарантино.