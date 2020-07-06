«Божий дар»: композитор Артемьев о таланте Эннио Морриконе
Итальянский композитор скончался утром 6 июля.
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Российский композитор Эдуард Артемьев выразил сожаления в связи со смертью итальянского композитора Эннио Морриконе.
Артемьев рассказал «Звезде», что впервые узнал о музыке Морриконе по фильму Серджо Леоне «Однажды в Америке».
«Эта гениальная мелодия навсегда покорила меня. Никто так никогда не умел. У него свой язык, удивительный Божий дар», - подчеркнул композитор.
Эннио Морриконе скончался утром 6 июля. Причины смерти на данный момент не уточняются.