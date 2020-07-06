СМИ: еще один пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен на границе КНР с РФ

В городском округе Баян-Нур в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР, граничащем с Монголией и Россией, выявлен пациент с подозрением на бубонную чуму.

Комитет по здравоохранению Баян-Нура 5 июля выпустил обращение, в котором предупредил местное население о риске распространения бубонной чумы и призвал выполнять все распоряжения властей по недопущению роста числа заболевших, передает агентство Xinhua.

Болезнь может передаться человеку от укуса инфицированного животного или насекомого, а также воздушно-капельным путем. Бубонная чума характеризуется скоротечностью и крайне высокой смертностью.

Ранее случаи заражения бубонной чумой выявили в Монголии, после чего был введен карантин. Российские республики Алтай и Тува после этого сразу закрыли свои внешние границы.