ФСБ пресекла деятельность группировки, сбывающей наркотики в регионах

Сотрудники Федеральной службы безопасности России провели спецоперацию по пресечению противоправной деятельности активных участников организованной преступной группировки и ликвидации сети межрегиональных каналов поставок в целях последующего незаконного сбыта особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения.

Уточняется, что на территориях Московской и Ярославской областей при следовании из Ленинградской области были задержаны три межрегиональных наркокурьера.

«В тайниках их транспортных средств обнаружено и изъято не менее 45 кг амфетамина и 10 кг МДМА в виде 23 тысяч таблеток», - говорится в сообщении.

На данный момент в отношении задержанных возбуждено два уголовных дела и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По информации ведомства, все изъятые наркотические средства предназначались для сбыта на территориях Московской, Калужской, Ярославской, Воронежской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Тамбовской, Нижегородской, Саратовской и Ростовской областей, а также в Краснодарском крае.