Путин поручил принять законодательные изменения после ЧП в Норильске

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями экологических и зоозащитных организаций поручил правительству обеспечить принятие Госдумой законодательных изменений для предотвращения ЧП, подобных разливу топлива в Норильске. Срок исполнения - до 1 августа 2020 года.

Помимо этого, Путин поручил оценить вред, который был причинен окружающей среде из-за ЧП в Норильске, обеспечить особый контроль за ликвидацией последствий разлива топлива, а также провести анализ состояния объектов на территории страны, которые оказывают пагубное воздействие на окружающую среду и могут причинить ей вред из-за разлива нефти или других загрязняющих веществ.

Также президент поручил оказать поддержку со стороны государства приютам для животных, оказавшимся в тяжелой ситуации из-за коронавируса; подготовить и внести в соответствующие стандарты изменения для обеспечения доступности, комфортности и безопасности экотуризма на территории России, говорится на сайте Кремля.

Разлив дизельного топлива в Норильске произошел 29 мая из-за разгерметизации резервуара. В результате в окружающую среду попало свыше 20 тысяч тонн топлива. В компании «Норникель» причиной аварии считают потепление в условиях вечной мерзлоты.