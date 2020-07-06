За сутки в России выявлено 6 611 новых случаев заражения COVID-19
По последней информации, полностью вылечились более 3 500 человек.
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В России за последние сутки выявлено 6 611 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Уточняется, что из них 28,8% не имели никаких клинических проявлений заболевания.
По информации оперштаба, полностью выздоровели 3 579 человек, 135 скончались.
Всего за время распространения коронавируса в мире были инфицированы более 11,4 миллиона человек, из которых свыше 530 тысяч скончались.
В России за этот же период зафиксировано 687 862 случая заражения COVID-19, из них 450 750 человек выздоровели.