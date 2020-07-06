За сутки в России выявлено 6 611 новых случаев заражения COVID-19

В России за последние сутки выявлено 6 611 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

Уточняется, что из них 28,8% не имели никаких клинических проявлений заболевания.

По информации оперштаба, полностью выздоровели 3 579 человек, 135 скончались.

Всего за время распространения коронавируса в мире были инфицированы более 11,4 миллиона человек, из которых свыше 530 тысяч скончались.

В России за этот же период зафиксировано 687 862 случая заражения COVID-19, из них 450 750 человек выздоровели.