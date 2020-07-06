Концерты и мастер-классы для каждого: как в Москве отметят День семьи, любви и верности

Социальные учреждения Москвы подготовили для горожан масштабную программу мероприятий ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.

«К этому празднику мы подготовили различные мероприятия для всей семьи - это и вебинары, и концерты, и мастер-классы, и флешмобы. Пока основная часть этих мероприятий пройдет в онлайн-формате», - отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

К примеру, дворец творчества «Преображенский» покажет москвичам, как изготовить своими руками традиционную славянскую куклу-берегиню. Дом детского творчества на Таганке проведет мастер-класс по созданию открыток для семейного альбома, а также расскажет об этимологии слова «семья» и происхождении праздника.

Детский музыкальный театр «Домисолька» даст онлайн-концерт, в ходе которого юные исполнители споют песни о семье. Детско-юношеский центр «Виктория» расскажет о «Лебедином озере» Чайковского и проведет музыкальную познавательную программу.

Московских новобрачных также ждут сюрпризы: 8 июля все ЗАГСы столицы проведут торжественные регистрации, в ходе которых вручат подарки с символикой праздника - ромашками. Некоторые невесты даже получат букеты из этих цветов, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.