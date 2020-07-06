В Москве за сутки умерли 22 пациента с коронавирусом

За прошедшие сутки в столице скончались 22 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. У всех пациентов была диагностирована пневмония. Соответствующие данные предоставил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

С начала эпидемии на территории Москвы было зарегистрировано 3 975 летальных исходов среди зараженных COVID-19.

В мире за время распространения пандемии были инфицированы свыше 11,2 миллиона человек, 530 тысяч из которых скончались. В Российской Федерации за тот же период зафиксирован 681 251 случай заражения коронавирусом. Излечились от заболевания 450 750 человек.

Ранее сообщалось, что по данным Всемирной организации здравоохранения за последние сутки в мире было выявлено 203 тысячи новых случаев заражения COVID-19.