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В Выборге задержан подросток, признавшийся в убийстве пенсионера

Анна Берестовая
00:30 06.07.2020
На момент совершения преступления подросток разыскивался правоохранительными органами после побега из дома.
© Видео: СУ СКР по ЛО © Фото: СУ СКР по ЛО

Ночью 5 июля в Ленинградской области в городе Выборге сотрудниками правоохранительных органов был задержан подросток, который подозревается в жестоком убийстве 88-летнего мужчины. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Тело пенсионера с множеством повреждений в виде колото-резанных ранений было найдено в его собственной квартире после пожара.

Приблизительно в то же время была найдена куртка пропавшего накануне 17-летнего юноши, мать которого обратилась в полицию с просьбой найти сына. В куртке оказались два сотовых телефона, один из которых был собственностью погибшего пенсионера.

После поимки уже не в первый раз сбежавшего из дома подростка, которого следствие рассматривало как возможного подозреваемого в убийстве, информация о его причастности к делу была подтверждена признательными показаниями юноши.

Об этом сообщает региональное отделение Следственного комитета РФ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также изучаются условия жизни подростка, признавшегося в совершении преступления.

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